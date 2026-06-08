Como e Roma: l’accordo da 35 milioni chiude i giochi

Entrambe in Champions a discapito di Juve e Milan, le due squadre sono molto attive sul mercato attaccanti

Aiutato anche dal clamoroso harakiri del Milan a San Siro contro il Cagliari, il Como ha raggiunto all’ultima giornata di campionato la clamorosa prima qualificazione alla Champions League. A differenza della Roma, infatti, i lariani dovevano sperare anche in un doppio falso di rossoneri e Juventus per entrare definitivamente nella storia con un’impresa epocale.

Cesc Fabregas è stato sicuramente l’artefice principale della splendida cavalcata in riva al lago, ma non sottolineare i meriti del direttore sportivo e del club sarebbe ingeneroso. Per approcciare al meglio al calcio europeo, il club lombardo vuole continuare a puntare sui giovani, ma sta puntando anche su profili con una buona esperienza a livello internazionale.

E così, oltre agli interessamenti di vecchia data per Federico Chiesa e Joshua Zirkzee, seguiti anche dai giallorossi, il ds Ludi non molla la presa su Andrea Cambiaso. Per quanto riguarda l’attacco, invece, al pari di Juventus e Roma, il Como potrebbe subire una battuta d’arresto definitiva in Spagna.

Secondo fichajes.net, infatti, il Lipsia sarebbe pronto ad offrire ben 35 milioni di euro per Gonzalo Garcia. Autore di 8 gol e 3 assist in stagione, l’attaccante 22enne può lasciare il Real Madrid in estate.