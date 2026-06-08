Calciomercato Roma: 10 milioni per Chiesa, offerta accettata

Incredibile svolta nel futuro dell’attaccante italiano, il Liverpool è già un ricordo

Nei giorni scorsi, Federico Chiesa ha ammesso pubblicamente la sua voglia d’Italia. Dopo due stagioni avare di soddisfazioni personali al Liverpool, l’ex Juventus è pronto a salutare i Reds, che a gennaio lo avevano trattenuto con la promessa, mai mantenuta, di poter trovare maggior spazio grazie alla partenza di Salah per la Coppa d’Africa.

A distanza di sei mesi, l’ex Fiorentina non ha più voglia di perdere tempo, anche perché buttare un altro anno a quasi 29 anni vorrebbe dire rischiare di uscire dal giro dei grandi. Il Liverpool, d’altronde, conosce benissimo la situazione e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronto ad agevolare l’uscita di Chiesa fissando un prezzo a dir poco competitivo.

Secondo Shoomit, infatti, sulle rive del Merseyside sono pronti ad accettare la cifra spesa due anni fa, 10 milioni di sterline (circa 12 milioni di euro) per liberare il 28enne di Genova. Una cifra davvero allettante per i vari club italiani accostati al calciatore ormai da mesi.

Oltre alla Roma, anche Atalanta, Como, Milan e Napoli sarebbero nuovamente sulle tracce del calciatore, pronto a rivedere al ribasso l’attuale ingaggio da circa 6 milioni di euro bonus inclusi pur di tornare in Italia.