Dodici gol e 16 assist stagionali: la Roma “supera” Greenwood

La mossa dei giallorossi non può passare inosservata: pronto un duello capitale per il gioiello

La volontà di rinforzare il proprio reparto offensivo rappresenterà una delle direttrici più importanti del mercato estivo della Roma, a caccia di innesti funzionali alle idee di Gasperini.

Il ribaltone presidenziale in casa Fenerbahçe ha sicuramente raffreddato l’interesse del club di Istanbul per Greenwood per il quale i giallorossi continuano a tenere vivi i contatti. Nel frattempo, però, i capitolini battono anche piste alternative per non farsi trovare impreparati.

Secondo quanto riferito da A Sport, infatti, anche la Roma si sarebbe messa sulle tracce di Barış Alper Yılmaz, classe 2000 del Galatasaray protagonista di una stagione impreziosita da ben dodici reti e sedici assist.

Il profilo del jolly turco non è in realtà nuovo per i radar giallorossi, a conferma di un interesse che potrebbe presto tradursi in un interessante duello di mercato dal momento che ad effettuare sondaggi esplorativi per Yılmaz sarebbe stato anche l’Arsenal, ingolosita all’idea di rinforzare un reparto che nella stagione da poco conclusa è stato a dir poco devastante.

Ad ogni modo la valutazione del ragazzo si aggira attorno ai 50 milioni di euro con la possibilità, però, che si creino i presupposti per una vera e propria asta in caso di irruzioni di altri club.