Con Gasp è durato pochissimo: addio Roma, resta in Serie A

L’allenatore giallorosso è pronto a dare il via libera a uno degli ultimi acquisti romanisti

L’era Tony D’Amico sta per iniziare e di dossier sulle scrivanie di Trigoria l’ex dirigente dell’Atalanta ne troverà davvero parecchi. Il 30 giugno, d’altronde, è sempre più vicino e con esso anche la scadenza dei contratti di Celik, Dybala e Pellegrini, così come il termine ultimo per adempiere ai dettami del fair play finanziario dell’UEFA.

Tramite sponsorizzazioni, riscatti dei giocatori in prestito e cessioni di medio cabotaggio, la Roma spera di riuscire ad evitare la partenza di tutti i big, ma la missione non è affatto facile. Oltre a Ziolkowski, c’è il rischio che possa servire anche il sacrificio di Soulé per poter preservare Koné e Ndicka, ritenuti molto importanti da Gian Piero Gasperini.

Chi non ha fatto ancora totalmente breccia nelle convinzioni di Gasp è stato, invece, Robinio Vaz. Acquistato per 22 milioni di euro a gennaio, l’attaccante francese, pur manifestando alcune lacune soprattutto dal punto di struttura fisica, ha regalato alcuni sprazzi molto interessanti che non sono passati inosservati in Italia.

E così, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore starebbe assumendo maggiore consistenza l’ipotesi di una cessione in prestito al Bologna.

Giovanni Sartori, d’altronde, ha una buona affinità con i calciatori provenienti dal Marsiglia, come testimonia l’acquisto di Rowe della scorsa estate e il 19enne giallorosso si è messo particolarmente in mostra proprio nel doppio confronto di Europa League contro i felsinei.