Juve e Roma non mollano Brahim Diaz: il Real ha fatto il prezzo

Il nazionale marocchino resta un obiettivo importante dei due club italiani: le ultime

Entrambe alla ricerca di rinforzi importanti dalla trequarti in su, Juventus e Roma hanno inserito anche il nome di Brahim Diaz nella lista della spesa. Impegnato ai Mondiali con il Marocco insieme a Neil El-Ayanoui, l’ex giocatore del Milan potrebbe informarsi proprio con il centrocampista giallorosso sul progetto romanista.

Reduce da una stagione in chiaroscuro con il Real Madrid (2 gol e 9 assist), il ventiseienne di Malaga vorrebbe conoscere il parere di José Mourinho prima di prendere decisioni affrettate sul suo futuro. Che il ragazzo abbia dato il meglio di sé proprio durante la sua esperienza italiana è innegabile ed è proprio per questo che Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini hanno chiesto ai propri club di monitorare la situazione.

Nonostante i tentennamenti del calciatore, secondo Transferfeed, i giallorossi non hanno ancora mollato la presa sul calciatore. I Merengues, nel frattempo, in attesa di definire una volta per tutte la situazione Nico Paz, hanno fatto una stima del potenziale prezzo dell’ex rossonero, valutando il suo cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro.