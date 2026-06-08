Calciomercato Roma, l’offerta è imbarazzante

Gli ultimi aggiornamenti sul mercato giallorosso riguardano ancora una volta il reparto offensivo

Ancora alle prese con le ultime schermaglie diplomatiche per liberare Tony D’Amico dall’Atalanta, la Roma non ha tempo da perdere sul calciomercato visto che la data del 30 giugno è uno spartiacque fondamentale, sia per i calciatori in scadenza di contratto (Celik, Pellegrini e Dybala), sia per provare a soddisfare i parametri del fair play finanziario dell’UEFA con cessioni mirate.

Per quanto riguarda il secondo tema, nelle casse giallorosse sono già finiti circa 11 milioni di euro per i riscatti di Sangaré, Shomurodov e Saud e a breve potrebbero entrarne altri 8 dal Genoa per Tommaso Baldanzi. Detto che non tutti avranno impatti importanti in ottica plusvalenze, in casa romanista si vuole provare ad evitare la partenza di Koné e Ndicka, tramite altre cessioni.

I principali indiziati a fare le valigie per portare a termine questa strategia sono Jan Ziolkowski, valutato 20 milioni e fortemente voluto dal Nottingham Forest e Matias Soulé, che può partire in presenza di offerte da 40 milioni di euro in su.

Sul mercato, c’è anche Artem Dovbyk, ma è difficile ipotizzare una plusvalenza dopo una stagione così deludente, anche perché servirebbero più di 20 milioni di euro per metterla a segno. Esattamente la metà, 10 milioni, potrebbe offrirne il Trabzonspor. Secondo sozcu.com.tr, il club turco avrebbe messo nel mirino l’attaccante ucraino, ma se la proposta sarà veramente questa, difficilmente verrà presa in considerazione a Trigoria.