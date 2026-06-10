La Roma scippa la Juve con lo sconto: sgasata Gasp

Il club giallorosso è pronto a piazzare un altro sgarbo alla Vecchia Signora

La Roma ci ha evidentemente preso gusto e dopo essersi qualificata alla Champions League a discapito anche della Juventus, è pronta a ribattere colpo su colpo sul ring del calciomercato con la dirigenza bianconera. Con la conferma di Luciano Spalletti e di Damien Comolli, la Vecchia Signora sta provando a soddisfare le richieste del certaldino per far tornare il sereno anche nei rapporti tra i due.

Per riuscirci, dovrà portare in dote al suo tecnico almeno un portiere, un difensore, un esterno difensivo, un’ala e un centravanti. Colpi che verranno finanziati anche da alcune cessioni importanti, con Bremer e Cambiaso come primi indiziati a lasciare Torino.

Tornando alla Roma, l’ultimo articolo de La Gazzetta dello Sport conferma l’interessamento concreto del club giallorosso per Matteo Ruggeri. L’esterno ex Atalanta, pur smentendo sui social le voci su un addio, non disdegnerebbe affatto tornare in Italia e a lavorare con Gian Piero Gasperini. Sulle sue tracce, come è noto, c’è proprio la Juve.

L’Atletico Madrid, dal canto suo, a sinistra sogna di riportare in Spagna Marc Cucurella e non esclude una cessione del 23enne, valutandolo circa 30 milioni di euro. In casa romanista, tuttavia, secondo la rosea si ha il sentore che un’eventuale trattativa possa chiudersi anche a 20-22 milioni più bonus.