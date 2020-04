CORONAVIRUS RIPRESA COMUNICATO UEFA E LEGA SERIE A – Giorni e settimane intense per i massimi vertici del calcio europeo e mondiale. Se nella mattinata era circolata la notizia di terminare il tutto entro il 3 agosto, tramite l’intervista a Ceferin, presidente della UEFA, lo stesso numero uno ha smentito tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale della stessa organizzazione.

Comunicato UEFA

“È stato riferito che il presidente UEFA, Aleksander Čeferin, ha dichiarato alla tedesca ZDF che la Champions League dovrà terminare entro il 3 agosto. Questo non è vero. Il presidente è stato molto chiaro nel non fissare date precise per la fine della stagione. La UEFA sta attualmente analizzando tutte le opzioni per completare le stagioni nazionali ed europee con l’ECA e l’European Leagues nel gruppo di lavoro istituito il 17 marzo. La priorità principale di tutti i membri del gruppo di lavoro è preservare la salute pubblica. A seguito di ciò l’obiettivo è quello di trovare soluzioni sul calendario per completare tutte le competizioni. Attualmente, sono al vaglio opzioni per giocare partite a luglio e ad agosto, se necessario, a seconda delle date di ripresa e dell’autorizzazione delle autorità nazionali”.

Comunicato Lega Serie A

Domani intanto il massimo campionato italiano di calcio si riunirà con urgenza. Ecco la nota apparsa sul sito: “L’Assemblea della Lega Serie A è convocata in via d’urgenza per lunedì 6 aprile 2020 in videoconferenza alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 12:00 in seconda convocazione, per l’esame, la discussine e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

1. Verifica poteri

2. Comunicazioni Presidente

3. Comunicazioni AD

4. Linee guida Serie A

5. Varie ed eventuali”.

