Calciomercato Roma, caccia al sostituto di Smalling. Il nome nuovo per il ruolo di centrale è Jan Vertonghen, del Tottenham.

ROMA – La Roma va a caccia del post Smalling. Il riscatto del centrale è sempre più lontano con i giallorossi che sono al lavoro per cercare di trovare il sostituto del difensore di proprietà del Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’obiettivo numero uno sembra essere Jan Vertonghen, centrale del Tottenham in scadenza di contratto.

LEGGI ANCHE —> ROMA, LE OPPORTUNITA’ A PARAMETRO ZERO

Calciomercato Roma, caccia al sostituto di Smalling

L’opportunità di acquistare a parametro zero il difensore belga è al vaglio della Roma ma sul taccuino ci sono anche altri nomi come quello di Dejan Lovren del Liverpool. Senza dimenticare che nelle prossime settimane Petrachi farà un tentativo anche per cercare di riscattare Smalling.

Molto, però, dipenderà dall’impatto che questa emergenza coronavirus ha sull’economia delle squadre non solo italiane ma anche internazionali.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!