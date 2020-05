Calciomercato Roma, Pastore-Seattle? La risposta di Simonian

Calciomercato Roma, il procuratore del trequartista Javier Pastore, Marcelo Simonian, ha commentato la notizia di un accordo vicino con il Seattle Sounders, squadra della Major League Soccer.

Javier Pastore al Seattle Sounders? “Impossibile”. Il procuratore del trequartista Javier Pastore, Marcelo Simonian, ha negato l’esistenza di una trattativa tra il suo assistito e il club della Major League Soccer americana. Contattato in esclusiva da “Calciomercato.it”, Simonian ha dichiarato: “Non c’è assolutamente nulla, è impossibile. Per ora non abbiamo ricevuto nessuna offerta e Javier vuole rimanere alla Roma”.

Calciomercato Roma, niente Seattle per Pastore

Il sito spagnolo Fichajes.com aveva pubblicato una notizia secondo cui la trattativa tra il Seattle e Pastore era conclusa. E che per definire l’operazione mancava soltanto l’accordo con la Roma. Come già scritto, una notizia del genere sarebbe stata a dir poco sorprendente dopo le dichiarazioni di pochi giorni fa di Pastore.

Il trequartista argentino in un’intervista pubblicata sul canale Youtube del Talleres, ha dichiarato di volere ancora giocare ad alti livelli in Europa e di avere per questo motivo rifiutato offerte anche molto importanti da un punto di vista economico pervenute dalla Cina.

