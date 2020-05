Roma, quando tornano i tifosi? L’idea di un Olimpico “ridotto”

L’Olimpico è la casa della Roma e dei suoi tifosi. Sia la società che i supporters giallorossi sono stati molto penalizzati dall’esplosione del coronavirus, che ha di fatto bloccato tutti. Niente allenamenti, niente partite, niente tifosi. Ma la salute del resto viene prima per tutti.

Ora siamo entrati nella fase 2, e se per la squadra ci sarà forse la possibilità di poter tornare in campo, altrettanto non si può dire invece per i tifosi. Se si giocherà, chiaramente le prossime partite saranno tutte a porte chiuse e non ci sarà per loro la possibilità di sedersi sugli spalti per incitare i propri beniamini.

Le cose però si spera possano cambiare in futuro, anche se a dettare i tempi sarà sempre l’emergenza sanitaria. L’obiettivo dei club è quello di riportare i tifosi al più presto in gradinata sia per il calore che sanno trasmettere alla squadra con il loro incitamento, sia perché grazie ai loro biglietti si riescono ad avere introiti importanti da mettere a bilancio.

L’ipotesi del ritorno dei tifosi all’Olimpico

Come riporta quest’oggi “Il Tempo” l’ipotesi è quella di riavere i tifosi all’Olimpico già a partire dal prossimo autunno e per farlo si starebbero già studiando delle soluzioni. Impossibile pensare ad uno stadio pieno, la speranza sarebbe quella di poter poter avere almeno disposizione un terzo della capienza totale dello stadio capitolino. Quindi i tifosi che potrebbero entrare all’Olimpico sarebbero 24.000, ovviamente disseminati in tutti i settori. Come? Utilizzando praticamente un seggiolino solo su tre. Tuttavia rimarrebbe da risolvere il problema – non da poco – legato all’ingresso e all’uscita dei tifosi, che dovrebbero essere scaglionati in modo da rispettare le norme di distanziamento sociale.

