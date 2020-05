Dalla Spagna: “Bonaventura pronto a firmare per la Roma”

MILANO – Il futuro di Giacomo Bonaventura potrebbe essere alla Roma. Secondo quanto scritto da todofichajes.com, il centrocampista in scadenza con il Milan avrebbe trovato un accordo con il club capitolino sulla base di un triennale da 1,5 milioni di euro più bonus.

La trattativa, quindi, sarebbe ben impostata con l’ex Atalanta che sembra essere pronto a firmare per la sua nuova squadra. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per saperne di più.

Le altre squadre

Non solo la Roma, altre compagini nei giorni scorsi hanno chiesto informazioni sul centrocampista. Dall’Atalanta alla Fiorentina passando anche per il Torino con il Napoli che avrebbe fatto un tentativo in passato.

La sfida, almeno secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, sembra essere vinta dalla squadra giallorossa con l’ufficialità che potrebbe arrivare presto.

