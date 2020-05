Calciomercato Roma, opzione colombiana per la fascia destra

Nel prossimo calciomercato Roma uno dei settori che subirà maggiori rivoluzioni è la linea difensiva. In attesa di capire se e come sarà risolto il nodo Smalling, uno dei problemi principali da risolvere è quello relativo alla fascia destra.

In quella zolla del campo manca infatti il titolare indiscusso, tant’è che in questa stagione Fonseca ha alternato diversi giocatori. Dopo la cessione di Florenzi e prima della sosta a causa del coronavirus il tecnico portoghese aveva rilanciato Bruno Peres. E ora potrebbe dare spazio, quando la serie A ripartirà, al recuperato Zappacosta.

Proprio il laterale ex Torino dovrebbe rimanere anche nella prossima stagione alla Roma. L’intenzione è infatti quella di prolungare il prestito del calciatore, che è stato davvero sfortunato in questa stagione. Finora ha infatti giocato solo 12 minuti prima di subire un grave infortunio.

Calciomercato Roma: c’è un nuovo terzino nel mirino

Tuttavia la Roma sulla fascia destra andrà a caccia di ulteriori rinforzi. E uno degli ultimi nomi spuntati fuori è quello di Santiago Arias. Il terzino colombiano oggi milita nell’Atletico Madrid ma vorrebbe cambiare aria, visto che finora non ha giocato molto sotto la guida di Simeone.

Solamente 11 gettoni di presenza per lui, che è terzo nelle gerarchie dopo Trippier e Vrsaljko. Ha un costo abbordabile e l’età giusta – 28 anni – per essere un calciatore importante in serie A. Ci sarebbe però da battere la concorrenza. L’esterno piace infatti anche al Napoli e all’Everton di Carlo Ancelotti.

