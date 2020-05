CALCIOMERCATO ROMA RITORNA FRANCO BALDINI – Potrebbe esserci il Franco Baldini 4.0 con la Roma, dai suoi primi anni nella capitale, 22 anni fa, anno 1998, ai vari ritorni (ben 3) di questi anni. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe fare il suo ritorno a Roma come consultente esterno di mercato.

Baldini Roma, il quarto ritorno

Ne ha vissute tante nella dirigenza capitolina, sia quando era fisicamente presente qui, che dalla sua gestione londinese. Quello che in estate lo vedrà protagonista nelle mosse di mercato (in entrata, ma soprattutto in uscita) per provare a dare una mano al club nel risanare i conti.

1998-2005

2011-2013

2011-2019 (ricoprendo ufficialmente il ruolo di consulente di mercato)

Il primo Baldini giallorosso, insomma, fu proprio quello del 1998, poi nel 2005 lasciò Trigoria. Al Centro Sportivo Fulvio Berardini si riaffacciò nell’estate 2011, con la proprietà americana che gli aveva messo in mano il progetto di rinascita giallorossa. Lui, Sabatini e Fenucci, il triumvirato alla guida della Roma made in Usa. Poi nel 2016, come consulente esterno.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!