La serie A ha intenzione di riprendere presto. Il 20 giugno, magari anche qualche giorno prima. Ma la decisione definitiva arriverà solamente il prossimo 28 maggio. L’ottimismo è cresciuto nelle ultime settimane, ma non bisogna comunque dimenticare che l’insidia coronavirus è sempre dietro l’angolo.

La Gazzetta dello Sport sottolinea quali saranno le linee guida della ripresa delle ostilità. Che dovrà essere organizzata in ogni minimo dettaglio. Si parte dal numero delle persone massime che potranno essere presenti allo stadio, 300 compresi raccattapalle, addetti, steward e quant’altro.

Al momento sono tre le fasce orarie che sembrano essere state individuate. Scontato dire che da giugno ad agosto il caldo andrà crescendo, per questo motivo s giocherà alle 16.30 (solo nel weekend), alle 18.45 e alle 21. Non ci saranno fotografie di rito e strette di mano prima del via, chiaramente non ci saranno nemmeno i bambini ad accompagnare i campioni della serie A.

Serie A, niente proteste con gli arbitri

Nelle linee guida della ripartenza del campionato ci sono anche novità relativamente agli arbitri. I calciatori non potranno avvicinarsi ai direttori di gara, non potranno protestare e dovranno rimanere ad almeno un metro e mezzo di distanza. Massima sicurezza, insomma, e sarà così anche in sala VAR dove le presenze saranno minime.

