Il cambio di proprietà non è l’unico aspetto che può condizionare il calciomercato Roma, attenzione anche alla dirigenza

Mentre ci si continua ad interrogare sulla fattibilità di un nuovo accordo tra Friedkin e Pallotta per il passaggio di proprietà, in casa Roma c’è da monitorare anche la situazione dirigenziale. Con la permanenza dell’attuale Presidente, non è affatto escluso un ridimensionamento delle figure in carica oggi, con il ritorno ad un ruolo meno marginale di Franco Baldini. Secondo le informazioni in possesso di ‘Asromalive.it‘, ad oggi sembra molto difficile un ritorno di Frederic Massara in giallorosso. Non è affatto da escludere, invece, la promozione di Morgan De Sanctis al ruolo di direttore sportivo, con la conferma di Gianluca Petrachi che appare sempre più in bilico.

