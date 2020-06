Roma, piccolo problema al gomito per Mancini

Piccola tegola in casa Roma a causa di un infortunio che ha visto coinvolto uno dei punti fermi della formazione di Paulo Fonseca. Gianluca Mancini infatti ha riportato la slogatura di un gomito.

Da qualche giorno a parte, ovvero da quando la Roma conosce il suo nuovo calendario, i ritmi degli allenamenti si sono allenati. Tutti hanno voglia di tornare a giocare e di mettersi in mostra. L’obiettivo è quello di prendersi il quarto posto e ottenere così un piazzamento in Champions League. Paulo Fonseca spera di poter contare sull’intero gruppo in questo periodo, considerato che la sua Roma di fatto giocherà ogni tre giorni in campionato e poi sarà anche impegnata in Europa.

Per Gianluca Mancini è arrivato un infortunio che lo condizionerà per i prossimi 10 giorni. Come riporta infatti la Gazzetta dello Sport il centrale difensivo si è slogato un gomito nella partitella disputata lo scorso martedì e quindi deve portare un tutore. Il calciatore ex Atalanta potrà comunque continuare ad allenarsi, con un pizzico di attenzione in più dei compagni.

La sua presenza ad ogni modo non è a rischio per la prima partita che la Roma giocherà dopo la lunga sosta per il coronavirus. I giallorossi saranno impegnati il prossimo 24 giugno all’Olimpico contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Per quella data Mancini sarà pienamente recuperato e probabilmente indosserà una maglia da titolare al fianco di Smalling.

