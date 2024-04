Disposti a tutto pur di prendere Dybala: l’hanno fatta grossa

Dalla Spagna si continua a parlare del futuro di Paulo Dybala. L’ultima tentazione che potrebbe sparigliare le carte da un momento all’altro.

Paulo Dybala e la Roma, un matrimonio destinato a continuare ancora a lungo. L’attaccante argentino è il vero e proprio leader tecnico della compagine giallorossa. Un autentico punto di riferimento, senza del quale la manovra della squadra di De Rossi perde tantissimo in termini di qualità ed imprevedibilità.

Dire che ci sia una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala non è affatto un’utopia. Ecco perché la proprietà non vuole prolungare a lungo la trattativa per il rinnovo del contratto della Joya, in scadenza nel 2025. L’obiettivo della Roma, nel caso in cui venisse trovata l’intesa per il prolungamento dell’argentino, è quella di eliminare la clausola rescissoria dal valore di 12 milioni presente nel contratto di Dybala. Servirà uno sforzo importante, ma dalle parti filtra ottimismo. Fino a quando non saranno sciolte le riserve per il nuovo DS, però, ogni discussione non potrà entrare nel vivo. Contestualmente, sorprendono fino ad un certo punto le indiscrezioni che trapelano dalla Spagna circa un presunto interesse di diversi top club per l’ex vicecapitano della Juventus.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid non molla Dybala: lo scenario

Già accostato a diversi club inglesi nelle scorse settimane, Dybala sarebbe ora finito nel mirino di Barcellona ed Atletico Madrid. In tempi e in modi diversi, infatti, sia i blaugrana che i Colchoneros hanno provato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra.

Posto che Dybala ha posto la Roma in cima alla lista delle sue priorità, fino a quando non si troverà un accordo per il rinnovo i giallorossi dovranno prestare particolare attenzione alle mosse dei diversi club sulle tracce del proprio fuoriclasse. Secondo quanto evidenziato da El Gol Digital, infatti, l’Atletico non avrebbe gettato la spugna e, pur di accontentare Simeone, potrebbe effettuare un nuovo tentativo nelle prossime settimane. Pur considerando complicata l’operazione per le tanti variabili da prendere in considerazione, il club madrileno sta continuando a cullare il sogno di convincere Dybala a sposare il proprio progetto. I tifosi e Simeone stanno spingendo molto affinché il patron Cerezo esca allo scoperto e avalli un affare che, al momento, resta piuttosto complicato. Dybala ha scelto la Roma, la Roma è incantata dalla sua Joya più pura. Atletico Madrid avvisato.