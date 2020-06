Voti Milan-Roma: Dzeko spreca, Veretout non basta

Milan-Roma è stato il primo incontro in serie A di domenica 28 giugno. A San Siro partita giocata sotto un caldo cocente per i protagonisti. Ecco i voti del match.

Il risultato finale è stato di 1-0 a favore dei rossoneri. Nel primo tempo la Roma ha iniziato meglio e ha avuto una grande occasione per segnare con Dzeko, che di testa ha spedito fuori da pochi passi. Nel finale il Milan si è reso pericoloso con Bonaventura, anche lui ha tirato fuori di testa da pochi metri. Nella ripresa i rossoneri di Pioli sono cresciuti molto e hanno trovato il gol del vantaggio al minuto 76, quando dopo un batti e ribatti in area Rebic ha insaccato. Molto stanca la Roma non è riuscita a imbastire una reazione.

E anzi nel finale ha subito anche il raddoppio del Milan, quando Calhanoglu ha trasformato dal dischetto un calcio di rigore concesso per un fallo evidente di Smalling. Un ko che mette a questo punto seriamente a rischio la rincorsa della squadra di Fonseca al quarto posto. In caso di successo questa sera dell’Atalanta infatti i bergamaschi volebbero a + 9 e con gli scontri diretti a proprio favore.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma: Juventus, Napoli e Dortmund in pressing per Under

I voti Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Conti 6, Kjaer 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 5.5; Kessie 6, Bennacer 6; Castillejo 5.5 (53′ Saelemaekers 6.5), Bonaventura 6 (53′ Paquetà 6), Calhanoglu 6; Rebic 6.5 (77′ Leao sv).

ROMA (4-2-3-1): Mirante 6.5, Zappacosta 4.5, Mancini 5.5, Smalling 5, Spinazzola 5, Cristante 5 (81′ Diawara sv), Veretout 6.5, Kluivert 4.5 (57′ Perez 4.5), Pellegrini 5 (81′ Pastore sv), Mkhitaryan 6 (69′ Perotti 5), Dzeko 5 (69′ Kalinic 5).

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

MARCATORI: 76′ Rebic, 88′ Calhanoglu (rigore)

NOTE: ammoniti Pellegrini, Castillejo, Rebic

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!