Calciomercato Roma, pronta l’offerta della Juventus per Zaniolo. I bianconeri inserirebbero nella trattativa Bernardeschi e Romero.

Nicolò Zaniolo è sicuramente da considerare uno dei pezzi più pregiati del mercato per la prossima stagione. La società capitolina ha tutte le intenzioni di trattenere il golden boy giallorosso.

Tuttavia, la situazione economica in rosso potrebbe cambiare le carte in tavola. Se arrivasse l’offerta giusta, quella da far tremare i polsi, a Trigoria si inizierebbe a vacillare. La valutazione del calciatore è abbastanza alta. Si parte da una base di almeno 60 milioni euro.

Un prezzo che solo i top club italiani e stranieri possono permettersi di sganciare. Discorso diverso se in una eventuale trattativa verrebbero inserite delle contropartite tecniche che permetterebbero agli acquirenti interessati di ammortizzare l’esborso cash dell’operazione.

Calciomercato Roma, la Juve offre due giocatori in cambio di Zaniolo

Proprio in questa direzione sembra si stia muovendo la Juventus. Il club bianconero non ha mai nascosto il suo interesse per Zaniolo e avrebbe già pronta un’offerta per vincere le reticenze giallorosse e portarlo a Torino.

Secondo SportMediaset infatti la “Vecchia Signora” vorrebbe intavolare una trattativa mettendo anche due giocatori sul piatto. I nomi sarebbero quelli di Federico Bernardeschi e Cristian Romero, difensore argentino in prestito al Genoa.

Ovviamente oltre ai due calciatori, i campioni d’Italia dovrebbero mettere anche mano al portafoglio per aggiungere un conguaglio economico che andrebbe a finire direttamente nelle casse della società giallorossa.

