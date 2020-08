La Roma è scesa in campo questa sera per affrontare la Juventus nell’ultima giornata di serie A con una novità tra i pali. C’è stato infatti il debutto di Daniel Fuzato tra i pali giallorossi.

Paulo Fonseca ha dato fiducia all’estremo difensore bianconero per la sfida contro i freschi campioni d’Italia. Una partita che forse non vale niente per la classifica, ma che darà delle utili indicazioni al tecnico portoghese in vista del finale di stagione. Per Fuzato un giusto premio per un ragazzo che si è allenato sempre con il massimo impegno e nel quale la società crede molto anche per il futuro. Contro la Juventus Fuzato ha avuto l’occasione per mettersi in mostra. L’estremo difensore si è allenato sempre con costanza agli ordini di Savorani, ha avuto senz’altro modo di migliorare la sua tecnica e di apprendere qualcosa dai colleghi più esperti come Pau Lopez e Mirante.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, pronta l’offerta della Juventus per Zaniolo

Calciomercato Roma, Fuzato debutta ma poi andrà in prestito

Quindi un debutto importante per Fuzato, che adesso chiuderà la stagione con la maglia della Roma di andare a giocare altrove. Nessuna bocciatura, sia ben inteso, la Roma intende cederlo in prestito per consentirgli di trovare spazio con continuità ed accumulare esperienza. Per questo motivo – come ha rivelato anche il Corriere dello Sport – il futuro di Fuzato potrebbe essere in Portogallo. Il Gil Vicente infatti pare intenzionato a dargli fiducia e ad affidargli una maglia da titolare nella prossima stagione.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!