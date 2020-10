La Roma oggi ha in programma un allenamento mattutino in vista della partita di domani sera contro il Cska Sofia per il secondo turno di Europa League.

I bulgari dovranno essere affrontati con la massima concentrazione. Stanno vivendo un momento delicato, è stato appena esonerato l’allenatore, ma rimangono una squadra che avrà tanta voglia di mettersi in bella mostra contro gli avversari. E le motivazioni possono fare a volte la differenza. Paulo Fonseca ha in mente diversi cambi rispetto alla partita contro il Milan di lunedì scorso. Del resto gli impegni sono tanti e ravvicinati, logico che si debba fare affidamento a tutti gli uomini della rosa.

LEGGI ANCHE –>Roma, Friedkin ha due nodi da sciogliere al più presto

Roma, c’è il rientro di Smalling

Già nella prima partita vinta in rimonta sullo Young Boys il tecnico portoghese ha schierato un undici con molte novità. Novità che potrebbero essere riproposte anche questa volta nella sua Roma. Dunque Pau Lopez titolare in porta, spazio per Villar e Cristante sulla linea mediana, con turno di riposo possibile per Pedro questa volta e l’utilizzo di Carles Perez, se riuscirà a recuperare, sulla trequarti dietro Borja Mayoral. Spazio probabile per Bruno Peres a sinistra per far rifiatare Spinazzola, ma la novità più grossa sarà il rientro di Smalling al centro della difesa. L’inglese, superati i problemi fisici, ha bisogno di giocare per trovare la miglior condizione possibile al più presto.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il retroscena: trattativa saltata in extremis