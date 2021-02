Calciomercato Roma, svolta tra i pali: la decisione | VIDEO

C’è tutto un girone di ritorno ancora da giocare e nonostante la sconfitta contro la Juventus, la Roma è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Il futuro è ancora tutto da scrivere ma di sicuro per il prossimo campionato la Roma proverà a risolvere il problema tra i pali. Pau Lopez non ha dato garanzie e a fine stagione si cambierà, Tiago Pinto è alla ricerca di un estremo difensore affidabile che sia una sicurezza per tutta la retroguardia. Una scelta da non sbagliare.

