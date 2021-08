Calciomercato Roma, offerta Tottenham | Pronti 20 milioni

By

Calciomercato Roma, nelle ultime ore sarebbe emerso il forte interesse del club inglese per uno dei tanti profili monitorati da Pinto nell’ultimo periodo.

La priorità del mercato capitolino è rappresentata, attualmente, dal centrocampista centrale che possa coesistere con Jordan Veretout. La trattativa per Granit Xhaka è quasi definitivamente saltata e la Roma sta adesso cercando di valutare le giuste alternative per garantire un giocatore in questo ruolo a Mourinho.

Quest’ultimo, da due mesi a questa parte, ha infatti sottolineato la necessità di acuire le risorse di un reparto che, seppur ben messo da un punto di vista numerico, non asseconda quelle che sono le esigenze del mister.

Fondamentale, a sua detta, l’arrivo di un elemento che sappia distinguersi per capacità di interditore e di geometra, gestendo i tempi di gioco e cercando di rompere le trame avversarie.

Sfumato l’elvetico, si sono susseguiti soprattutto i nomi di Delaney e di Koopmeiners ma non sono da escludersi eventuali colpi a sorpresa.

Calciomercato Roma, il Tottenham ci prova per Damsgaard

Nelle ultime ore non sono passate inosservate le dichiarazioni del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il numero uno doriano ha infatti sottolineato come un giocatore presente nel suo scacchiere sia, a sua detta, il profilo ad hoc per la rosa capitolina.

Ci riferiamo a Mikkel Damsgaard, centrocampista protagonista di una buona stagione in Liguria e di una grande Europeo disputato con la maglia della Danimarca. Ferrero si è detto altamente disposto a trattare con Pinto, ignorando il fatto che Mourinho sia alla ricerca di un vero e proprio mediano.

Il danese rappresenta infatti un valido elemento offensivo, schierabile soprattutto sui vari fronti della trequarti ma non un vero e proprio centrocampista centrale. Al di là dei discorsi tattici, però, l’affare sull’asse Roma-Genova sembra comunque destinato a non attualizzarsi.

Stando a quanto riportato da “La Repubblica“, infatti, Damsgaard sarebbe finito nel mirino del Tottenham che ha da poco recapitato un’offerta di circa 20 milioni di euro. La valutazione è però di circa il doppio.