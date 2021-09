Calciomercato Roma, colpo da 5 milioni | Domani si chiude

Calciomercato Roma, arriva la svolta tanto attesa: l’affare si chiuderà domani, dopo l’accelerata delle ultime ore.

Sembrava una corsa ad ostacoli, lunga, difficile e piene di insidie: e così, alla fine, si è rivelato. Ma dopo un inseguimento durato tanto tempo, l‘Al Rayyan è sempre più vicino a Steven Nzonzi, uno degli epurati di lusso che non rientrano assolutamente nei progetti tecnici né di José Mourinho, né della Roma. Il francese, che in estate ha rifiutato ogni tipo di destinazione, contribuendo ad inasprire il clima con il club, da alcuni giorni è in Qatar, dove si è già sottoposto alle visite mediche di rito. Mancavano, però, gli ultimi dettagli da limare con la Roma, il che non era un dettaglio: la svolta, in questo, pare essere finalmente arrivata.

Calciomercato Roma, Nzonzi e l’Al Rayyan sono sempre più vicini

🚨 Steven #Nzonzi sta per firmare con l’Al Rayyan. Non prenderà la buonuscita dalla Roma (no categorico di Tiago Pinto) che risparmierà circa 5 milioni lordi. Domani mattina prevista la chiusura. ⏳#ASRoma @AlrayyanSC @CorSport — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) September 27, 2021

Come riportato dal giornalista de “Il Corriere dello Sport” Jacopo Aliprandi, l’ex Siviglia è in procinto di firmare il suo nuovo contratto con il club qatariota. Nzonzi, però, non prenderà la buonuscita, come inizialmente si ipotizzava, visto l’ostracismo della Roma, che dunque avrà modo di risparmiare circa 5 milioni di euro lordi. La chiusura della trattativa è prevista per domani mattina, e tutto lascia presagire che, alla fine, possa materializzarsi un’insperata fumata bianca.