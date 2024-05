Dybala dopo Mourinho, addio Roma con la clausola: firma choc

Dybala dopo Mourinho, addio Roma e firma choc con la clausola. Ecco cosa sta succedendo.

Come da tempo noto, sono diverse le questioni da affrontare e segnalare in casa Roma in vista degli apparecchiamenti stagionali che attendono i giallorossi nelle prossime settimane. Dopo i centottanta minuti rimanenti in campionato, a sentenze europee arrivate, ai piani alti di Trigoria dovranno essere bravi nel ponderare nel migliore dei modi le scelte che consentano di catalizzare un nuovo progetto con Daniele De Rossi, dopo la fase di studio e non momentaneo “traghettamento” iniziata a metà gennaio.

Per ora, l’attenzione deve restare incentrata su un percorso di campionato che, seppur con grandissime difficoltà, permetta di ambire ancora ad una qualificazione in Champions League, dalla quale potrebbe dipendere l’indirizzamento delle prossime decisioni dei Friedkin e dei loro adepti. Le questioni da affrontare restano numerose e, in attesa di un’ufficialità che dovrebbe essere sempre più vicina per Ghisolfi, un aspetto come quello relativo al futuro di Paulo Dybala non può che destare attesa e grande interesse.

Calciomercato Roma, l’Al-Shabab mette nel mirino Dybala

Il 21 della Roma, arrivato a parametro zero dopo l’addio alla Juventus quasi due anni fa, si è fin qui sempre detto concentrato sul presente, evidenziandone la crucialità ai fini di un approdo alla prossima Champions League difficile ma dallo scorso gennaio posto da De Rossi e i suoi uomini come obiettivo per il quale lottare fino all’ultimo momento.

Una questione come quella che abbraccia il futuro di Dybala non può, però, passare inosservata e, in queste ultime ore, prende piede anche una clamorosa e suggestiva ipotesi, come riportato dalle penne di Arriyadiyah. A loro detta, infatti, l’Al-Shabab sarebbe fortemente interessato all’ingaggio dell’argentino. Dall’Arabia, stando a quanto si legge, sarebbe arrivata un’offerta biennale, con Dybala che avrebbe invece chiesto un contratto di tre anni.

La distanza non dovrebbe essere insormontabile e prossimamente potrebbe essere recapitatogli un nuovo contratto, che lo soddisfi maggiormente: l’operazione, da un punto di vista delle trattative tra club, dovrebbe, invece, esaurirsi al pagamento della clausola di 12 milioni di euro. Dopo le trascorse e superate avances dell’Al-Shabab per Mourinho, ecco che il club arabo può, dunque, mettere nel mirino un altro nome legatissimo e centrale nel mondo Roma di questo recente passato. Seguiranno aggiornamenti.