Nuova firma Roma, accordo e via libera rossonero

Nuova firma Roma, i Friedkin hanno scelto lui per ripartire insieme a De Rossi. Manca solo la firma, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Si è spesso evidenziata l’importanza della corrente parentesi stagionale, alla luce delle grandi ripercussioni che essa potrebbe assumere ai fini degli apparecchiamenti del vicino futuro in quel di Trigoria. Sfumato il sogno Dublino, dal sapore anche di strada percorribile parallelamente al campionato per accedere alla prossima Champions League, alla Roma di De Rossi mancano circa 180 minuti di stagione per riuscire a capire quale sarà il piazzamento europeo ottenuto.

La fase di risalita con il nuovo allenatore è stata importante quanto evidente ed ha permesso a Daniele De Rossi di meritarsi una permanenza in quel di Trigoria anche per la prossima stagione. Fondamentale, però, ripartire con un progetto rinnovato e ripristinato, che consenta al tecnico di potersi trovare nelle mani una squadra con lui ponderata, rispecchiandone aneliti e visioni. Ecco, quindi, che la prossima estate potrebbe rivelarsi decisiva e determinante per il futuro a più lunga gittata della Roma, con i Friedkin già da tempo, ormai, alle prese con la ponderazione del prossimo futuro.

Nuovo DS Roma, manca sempre meno per Ghisolfi: definiti tutti gli accordi

Su tale fronte, ovviamente, le attenzioni principali toccheranno un calciomercato destinato, come sempre, ad entrare nel vivo con l’inizio dell’estate. Se, per ora, non è possibile fare delle vere e proprie previsioni, anche alla luce delle su citate incognite relative ai piazzamenti della Roma, dirigenza e proprietà sanno bene di doversi avvicinare all’estate con un percorso pressoché delineato.

Le ultime settimane, non casualmente, al di là di nomi e possibilità relative ad addii o nuovi approdi, hanno interessato anche la decisione circa il nuovo direttore sportivo, che potrebbe essere ormai prossimo all’ufficialità. A circa cinque mesi di distanza dall’addio di un Tiago Pinto recentemente espressosi anche sul suo trascorso giallorosso, i Friedkin avrebbero deciso di puntare su Florent Ghisolfi.

Per il direttore del Nizza, come riferisce Sky Sport, sarebbe ormai solamente questione di tempo: arrivano, infatti, conferme, con la definizione di tutti gli accordi e il via libera definitivo per lasciare il Nizza. A quel punto, e ormai dovrebbe mancare pochissimo, Ghisolfi potrà iniziare la sua nuova parentesi professionale in una Roma calcisticamente quasi da ricostruire.