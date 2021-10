Juventus-Roma, Allegri sorprende tutti | Gli “indizi” dalla rifinitura

Juventus-Roma, Allegri a sorpresa: ecco la squadra provata dal tecnico livornese nel corso della rifinitura.

Dopo un inizio di campionato a rilento, la Juventus di Massimiliano Allegri sembra aver ingranato la marcia, e gli ultimi risultati ottenuti in campionato e in Champions League lo testimoniano emblematicamente.

Nelle ultime 4 giornate di campionato, i bianconeri hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio; il bilancio è ancor più positivo se si considerano gli exploits internazionali contro Malmoe e Chelsea. Tuttavia, allo Stadium, questa sera, Chiesa e compagni se la vedranno con una Roma decisa a dimostrare quanto di buono fatto vedere in questo primo scorcio di stagione, pronta a vendicare la sconfitta nel derby e a mettere pressione alle prime della classe. I giallorossi, che aspettano di capire le condizioni effettive di Abraham affrontano una Juve dalle molte assenze, Dybala e De Ligt su tutti, con Morata che, salvo clamorosi dietrofront, dovrebbe accomodarsi in panchina.

Juventus-Roma, le prove di Allegri nella rifinitura

Secondo quanto riportato da goal.com, la Juve dovrebbe scendere in campo dal primo minuto con la coppia offensiva formata da Chiesa e Kean, con Bernardeschi sull’esterno. In cabina di regia Allegri ha provato Bentancur, che dovrebbe agire in coabitazione con Locatelli, con Cuadrado a completare l’ultimo tassello sull’out di destra. In difesa, spazio ad Alex Sandro, con la coppia di centrali formata da Bonucci e Chiellini.