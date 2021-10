Rischio esonero in Serie A | Ore decisive dopo l’ennesimo k.o.

By

Un’altra panchina traballa pericolosamente dopo l’ennesima sconfitta: ore decisive per sondare l’eventuale sostituto.

Ci potrebbe essere a stretto giro di posto un altro avvicendamento per quanto concerne una panchina di Serie A.

Al rientro dopo la sosta, infatti, si sono giocate le prime partite dell’ottava giornata di Serie A, ad aprire la quale ci ha pensato il confronto tra Spezia e Salernitana, terminato con una vittoria dei liguri, che grazie al capolavoro di Kovalenko sono riusciti a ribaltare una gara messasi sui binari sbagliati dopo la rete di Simy. Tuttavia, la sconfitta patita al “Picco”, potrebbe avere delle ripercussioni importanti per la panchina di Castori, sempre più in bilico: i granata occupano infatti l’ultimo posto in classifica, dopo aver conquistato soli 4 punti nelle prime 8 giornate.

Salernitana, Castori sempre più in bilico: i nomi del possibili sostituto

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà tramite un post apparso sui propri profili social, l’esonero di Castori è sempre più probabile, al punto che si dovrebbe tenere un riunione alle ore 17 per decidere le sorti del tecnico. Le opzioni possibili per sostituirlo sono sostanzialmente due: una strada porta a Beppe Iachini, ma non è da escludere un clamoroso ritorno di Colantuono, che conosce molto bene l’ambiente. Ore caldissime dunque: la panchina di Castori è appesa ad un filo. Seguiranno aggiornamenti.