Calciomercato Roma, effetto domino in attacco: il Real Madrid lo libera e potrebbero verificarsi parecchi movimenti nel reparto offensivo.

L’effetto domino si potrebbe scatenare veramente. Anche perché, come spiegano dalla Spagna, il Real Madrid è fortemente tentato dalla possibilità di andare a prendere dal Manchester United Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano ormai è alla porta: gioca poco da quando è arrivato Ronaldo, e non ha nessuna intenzione di rimanere in panchina anche nei prossimi sei mesi.

Soprattutto perché il Mondiale in Qatar si giocheranno il prossimo inverno e Cavani vuole arrivarci al massimo della forma. Le notizie riportate da Todofichajes.com, inoltre, sottolineano come l’ex Napoli e Psg sia stuzzicato dall’idea di andare al Madrid per sei mesi e giocarsi in maglia Blanca le possibilità di un contratto che possa durare anche per le prossime stagioni. E questo cosa interessa alla Roma? Bene, il Madrid ha in uscita un attaccante che potrebbe fare al caso dei giallorossi: quel Jovic che è sul punto di partenza, così come spiegato dallo stesso portale iberico.

Leggi anche: Calciomercato Roma, rispunta il colpo a zero | La Juventus lo segue da vicino

Calciomercato Roma, addio Mayoral

L’addio di Mayoral è ormai cosa certa. Le possibilità che vada via anche a gennaio sono molte. E allora Mou avrebbe sicuramente bisogno di un attaccante importante da poter impiegare senza pensarci più di tanto. Sì, perché fino al momento, lo Special, non ha praticamente mai puntato sull’ex Real Madrid, preferendogli Shomurodov, che sì è un attaccante, ma che potrebbe essere tranquillamente schierato anche da esterno nel 4-2-3-1 del tecnico portoghese. L’opportunità Jovic, quindi, potrebbe essere importante per Tiago Pinto. Anche perché il Real Madrid non farebbe nessuna opposizione a una partenza. Anche in prestito magari.