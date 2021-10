Calciomercato Roma, rispunta il colpo a zero per la prossima estate, ma la Juventus prova l’inserimento e lo segue da vicino.

Alla gara di Champions League della Juventus di questa sera, guarda con interesse anche la Roma di José Mourinho, che nel club russo, fino alla scorsa estate, ha avuto un importante obiettivo di mercato. E potrebbe ritornare in voga anche nei prossimi mesi, soprattutto perché è in scadenza di contratto e che quindi si potrebbe liberare a parametro zero alla fine della stagione in corso.

Uno dei calciatori più attesi è sicuramente Sardar Azmoun, 26 anni, iraniano, che al momento con 6 reti all’attivo è il miglior marcatore della formazione russa. La Roma ci ha provato a prenderlo, ma poi ha deciso di virare, giustamente, su Abraham e acquisire, anche, le prestazioni di Shomurodov. Ma Azmoun, nel mirino di Pinto, ci è rimasto. Uno dei motivi è quello spiegato in precedenza, un altro è che Borja Mayoral, impiegato davvero pochissimo da Mou, ormai ha le valigie in mano. E qualcuno che lo vada a sostituire serve.

Calciomercato Roma, riflettori su Azmoun

Secondo quanto riportato da calciomercato.it però, sull’attaccante ci sarebbe anche la Juventus, alla quale Azmoun era stato proposto la scorsa estate. Sarebbe sicuramente un attaccante di riserva importante, sia per i giallorossi che per i bianconeri, ma la sensazione è che la Roma, qualora davvero dovesse vedere partire Mayoral (e le indicazioni portano tutte a una decisione del genere) potrebbe tentare l’assalto senza spendere nemmeno un euro sul mercato. Sarebbe sicuramente un colpo importante per Tiago Pinto, che guarda con un occhio di riguardo a tutte quelle possibilità di mercato che si manifestano in questo modo.

E cioè di quegli elementi che in scadenza con i propri club di appartenenza non hanno nessuna voglia di rinnovare il proprio accordo. Azmoun a quanto pare è proprio uno di questi. E lo stesso calciatore avrebbe tutta l’intenzione di trasferirsi in Italia. Un altro motivo per provarci seriamente.