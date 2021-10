Calciomercato Roma, colpo Kulusevski | La Juve ci prova con lo scambio

Calciomercato Roma, potrebbe essere intavolata una trattativa con la Juventus: ecco l’ultima suggestiva idea.

Contro il Sassuolo, si è interrotta la striscia di risultati utili consecutivi della Juventus, beffa dal goal in contropiede di Maxime Lopez, che ha messo a nudo tutte le difficoltà di una squadra che sembrava aver ritrovato gli automatismi consolidati in difesa che ne avevano cementato i successi.

Se il match di San Siro contro l’Inter, acciuffato nel finale solo grazie ad un rigore discusso di Paulo Dybala aveva fatto suonare il primo campanello d’allarme, la conferma definitiva è arrivata contro la compagine di Dionisi, che ha sbancato l’Allianz Stadium come già successo altre volte in questo primo scorcio di stagione. Motivo per il quale, sebbene la difesa sia uno dei reparti più forti su cui possa contare attualmente Max Allegri, Cherubini potrebbe ritornare a puntellare sul mercato la linea arretrata bianconera, con l’acquisto di calciatori giovani, dall’ingaggio relativamente contenuto, forti, ma allo stesso tempo futuribili. Sono tanti i nomi attenzionati dalla “Vecchia Signora”, a cominciare da quell’Alessio Romagnoli che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan in scadenza il prossimo anno; per non citare Rudiger, che vive grossomodo la stessa situazione del collega di reparto rossonero, ma al Chelsea.

Chiaramente molto dipenderà dall’eventuale cessione di De Ligt, che potrebbe generare un tesoretto da reinvestire sul mercato; tuttavia, non è escluso che non possano essere usate altre “pedine”, imbastendo una trattativa sulla base di uno scambio, o comunque in maniera tale da abbassare l’esborso cash. Tra questi, spicca sicuramente Dejan Kulusevski, che potrebbe essere utilizzato come parziale contropartita: lo svedese non è assolutamente incedibile, e la Juve sembra disposta a privarsene .

Leggi anche –> ASRL | Roma-Milan è già iniziata: sfida per il colpaccio low cost

Calciomercato Roma, idea scambio con la Juventus: Kulusevski per Ibanez?

Stando a quanto riferito da calciomercatoweb.it, da non trascurare il suggestivo scenario di uno scambio tra la Juventus e la Roma, con i bianconeri che potrebbero bussare alle porte giallorosse, proponendo Kulusevski come contropartita, per arrivare a Roger Ibanez, valutato da Pinto circa 40 milioni di euro. Difficile che sia essere imbastito uno scambio alla pari, anche perché i capitolini valuterebbero il brasiliano molto più di quanto farebbero con lo svedese: ragion per cui, oltre al cartellino dell’ex Parma, Cherubini dovrebbe aggiungere almeno 15-18 milioni come parte cash, per provare a stuzzicare la Roma.