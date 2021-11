Roma, Abraham sotto attacco | “Adesso è un caso”

Roma, adesso Abraham è diventato un caso. E anche Mourinho ieri ha deciso di levarlo dal campo nel secondo tempo.

Ci si aspettava di più da parte di Tammy Abraham. E si aspettava di più anche José Mourinho. Che stanco, poi, della prestazione dell’attaccante inglese, ha deciso di levarlo dal campo al minuto 18 della ripresa. E dalla faccia fatta, l’ex Chelsea, non l’ha presa decisamente bene.

E adesso sono quattro le partite, quelle che davvero contano, che non vedono l’apporto del centravanti arrivato dalla Premier League. Gli era successo nel derby – scrive questa mattina Il Messaggero in edicola – e gli era andata male anche a Torino contro la Juventus quando si era visto annullare la rete del pari da Orsato. Non pervenuto nemmeno a Verona e infine l’ultimo capitolo ieri sera, quando Tomori praticamente non gli ha fatto vedere il pallone. Ah, c’è anche da non scordare quella rete sbagliata contro il Napoli.

Roma, Abraham sotto attacco

Non segna dal 23 settembre Tammy. Dalla gara contro l’Udinese. Più di un mese di digiuno. Questa volta – scrive ancora il quotidiano romano – non gli è riuscito nemmeno il passaggio a due metri dalla porta: non si è capito né con Pellegrini, né con Zaniolo e nemmeno con Mkhitaryan. Sicuramente è andato un poco meglio nella ripresa quando Felix si è messo vicino a lui. Ma cosa di poco conto, poi Mou ha deciso di levarlo dal campo e lui come detto bene non l’ha presa. Tocca a lui reagire in questo momento. Tocca a lui cercare di ritrovare la via della rete che manca da troppo tempo.

Perché poi, alla fine, gli attaccanti vengono ricordati solamente per i gol che riescono a fare, non per le prestazioni. Quelle, tranne ieri sera, a Abraham non sono mai mancate. Ma se non segni