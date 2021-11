Calciomercato Roma, tutto deciso | Pinto l’ha già chiamato

Calciomercato Roma, Tiago Pinto cerca l’affondo per gennaio: i contatti sarebbero già stati avviati. Si prova a chiudere presto

Gennaio si avvicina e Tiago Pinto cerca l’affondo decisivo. La Roma ha bisogno di innesti: questo è un fatto che si sa e anche Mourinho lo ha detto chiaramente in queste ultime settimane. Dello stesso avviso, ovviamente, è il general manager, che spera di piazzare qualche esubero per poter intervenire. Ma anche se qualcosa, con le uscite, non dovesse andare per il verso giusto, qualcuno a Trigoria tra pochi mesi dovrebbe arrivare.

Si cercano soprattutto un terzino destro (Reynolds è in uscita e Karsdorp comincia anche a essere stanco) e un centrocampista. Ma, alla fine, potrebbe anche arrivare un difensore centrale sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport. Che, però, centra le sue attenzioni sul possibile colpo in mezzo al campo. Piace Zakaria, e questo si sa anche perché lo svizzero va in scadenza e ci sarebbero delle possibilità anche a un costo non proibitivo. Ma la notizia più importante è che Pinto avrebbe già iniziato i colloqui con l’agente di un calciatore che lo Special One conosce bene.

LEGGI ANCHE: Roma-Milan, terremoto Maresca | decisione già presa

Calciomercato Roma, Pinto deciso su Ceballos

Parliamo di Dani Ceballos, centrocampista 25enne del Real Madrid, che non sta trovando spazio con Carlo Ancelotti. Su di lui ci sono anche gli occhi del Betis Siviglia, ecco perché la Roma sta cercando di anticipare i tempi. La valutazione del cartellino dello spagnolo si avvicina ai 20 milioni di euro: ma potrebbe anche andare bene, ai madrileni, un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Mou lo conosce bene, come detto, perché Ceballos ha giocato in Premier League con la maglia dell’Arsenal. E negli ultimi giorni il suo nome è girato in maniera insistente dalle parti di Trigoria.

Pinto quindi ha deciso di dare una sterzata improvvisa al possibile affare. Anche perché in questo modo la squadra giallorossa non può continuare. Serve sicuramente qualcuno in grado di aiutare Mou nelle proprie scelte. E siccome le decisioni sugli esuberi ormai sono state prese e non c’è davvero possibilità di rivedere Villar in campo, allora qualcuno deve obbligatoriamente arrivare. Ne va sicuramente del futuro della stagione.