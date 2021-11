Roma-Milan, terremoto Maresca | decisione già presa

Roma-Milan, terremoto Maresca: al designatore non è piaciuta la direzione di gara. Ecco quello che succederà

Il rigore concesso al Milan andava tolto. Il fallo di Kjaer su Pellegrini si poteva anche non dare, così poi come è realmente successo. Ma è evidente, guardando le immagini, come il fallo del difensore del Milan sia praticamente identico a quello che ha portato al rigore per la Juventus contro l’Inter.

Allora la domanda è: perché questo diverso metro di giudizio? Ma non è tanto questa, la decisione, che pesa sulla direzione di gara. Ma quanto quella che ha permesso a Kessie di presentarsi dagli undici metri e battere Rui Patricio per il momentaneo 0-2. Il contatto di spalla doveva essere considerato regolare. Perché altrimenti ci sarebbero 10 rigori a partita. Praticamente un altro sport. Secondo Sky, comunque, il designatore Rocchi avrebbe preso una decisione proprio nei minuti successivi alla partita che ieri sera è stata al centro delle polemiche. Non ha parlato in maniera ufficiale Rocchi, ma quello che trapela è che sia pronto a prendere una decisione importante. Vedremo se poi verrà confermata dai fatti anche nel prossimo weekend.

LEGGI ANCHE: Roma-Milan, anche Sky boccia Maresca | Bergomi e Caressa show

Roma-Milan, Maresca verrà fermato

Verrà fermato Maresca. Perché non ha convinto per le decisioni prese durante il big match dell’Olimpico. Sembrava un fine settimana tranquillo per la classe arbitrale, anche perché di grosse sviste non ce n’erano state. E invece, sulla cosa di una domenica d’autunno che forse ha anche indirizzato il campionato, ecco che gli errori dell’arbitro pesano. E adesso verrà fermato. Tardi forse. Perché Mou, viste le parole alla fine della gara (poche, per annunciare che non avrebbe commentato la partita) sperava sicuramente in una direzione di gara diversa. La partita è stata ampiamente condizionata dagli errori. Anche se c’è da dirlo il Milan, in parità numerica, aveva dimostrato di essere superiore alla Roma.

Ma il discorso tecnico della partita è un altro. E deve essere affrontato dallo Special One con i suoi ragazzi. Quello arbitrale invece ha decisamente condizionato la partita: la Roma in questo momento appare decisamente sfortunata con gli arbitri.