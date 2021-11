Roma-Milan, anche Sky boccia Maresca | Bergomi e Caressa show

Le decisioni del direttore di gara Fabio Maresca fanno infuriare tutti i tifosi giallorossi e non solo. Si discute anche in tv.

Anche gli addetti ai lavori, tra giornalisti e non, iniziano a fare i primi commenti sulla direzione di gara del fischietto di Napoli nella sfida dell’Olimpico tra la Roma e il Milan.

José Mourinho a deciso di non commentare la partita e nemmeno le scelte arbitrali di Maresca, tanto da dire poche parole sia in tv che in conferenza stampa. Per i tifosi giallorossi, invece, la direzione del fischietto della sezione di Napoli è stata molto chiara e completamente disomogena.

LEGGI ANCHE: Voti Roma-Milan 1-2, altro ko nei big match | Tante prestazioni disastrose

Episodi Roma-Milan, Sky boccia Maresca

Tra questi anche i giornalisti di Sky Sport, tra i quali Fabio Caressa, hanno commentato gli episodi: “Le decisioni non sono omogenee. L’intervento di Kjaer su Pellegrini è uguale a quello di Inter-Juve. Se non è intervenuto stasera non doveva intervenire neanche in Inter-Juve o viceversa. E per il Var il rigore dato al Milan era chiaro errore”. A dare manforte a questa tesi è anche l’ex calciatore Beppe Bergomi: “M’avevano fatto capire che un intervento con leggero contatto come quello di Kjaer non è mai rigore. E m’avevano detto che anche quello della Juve non doveva essere fischiato. Ma poi quello al Milan lo danno. Ora di nuovo c’è confusione qui”.