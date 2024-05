L’ossessione del Barcellona al posto di Lukaku: il blitz è realtà

Il futuro di Romelu Lukaku non è stato ancora deciso. Accostato a diverse big, il belga può far saltare il banco. Ecco perché

Protagonista del primo tempo tra Roma e Juventus con la rete che aveva consegnato ai giallorossi il momentaneo vantaggio prima del sigillo di Bremer, Romelu Lukaku continua a far parlare di sé. In campo ma anche sul mercato.

Atterrato nella Capitale con la formula del prestito secco senza diritto né obbligo di riscatto, Big Rom ritornerà al Chelsea. I Blues, però, lo hanno messo sul mercato in tempi e in modi diversi. Non è un caso che nelle ultime ore sia ritornata in auge l’opzione Napoli nell’eventuale trattativa tra il Chelsea e gli Azzurri per Victor Osimhen. Le mosse dei londinesi, sotto questo punto di vista, rappresenteranno un vero e proprio punto di non ritorno. Il futuro di Lukaku, però, potrebbe essere comunque in Serie A, anche se non si dovesse concretizzare lo scambio con Osimhen.

Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, il Napoli avrebbe inserito l’attuale attaccante della Roma nella propria lista dei desideri. Ma c’è di più. Oltre all’attaccante belga, infatti, Gli Azzurri avrebbero cominciato muovere i primi passi anche per Dovbyk. Il centravanti del Girona, andato a segno nella sfida contro il Barcellona che di fatto ha regalato la Liga al Real Madrid, è seguito con interesse dal Napoli, che sarebbe andata bel oltre i canonici sondaggi esplorativi. Ad ogni modo nessuna decisione, in un senso o nell’altra, è stata presa. Staremo a vedere.