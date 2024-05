Thiago Motta tradisce la Juve: “Non è convinto”. Ritorna Conte

Da Thiago Motta ad Antonio Conte: il futuro della panchina della Juventus è avvolto in un rebus ancora tutto da sciogliere. Nuova svolta a sorpresa

Reduce da un filotto di risultati tutt’altro che esaltante, la Juventus di Massimiliano Allegri nel girone di ritorno ha ridimensionato certezze e margini di crescita. Nonostante le dichiarazioni di facciata di Cristiano Giuntoli, le chances di una permanenza del tecnico livornese alla Juventus sono ormai ridotte al lumicino.

Legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025, Allegri è ormai sempre più da solo. La rivoluzione in casa Juve sembra ormai essere partita e il futuro del tecnico livornese non dipenderà da un finale di stagione nel quale Vlahovic e compagni vogliono comunque togliersi delle soddisfazioni. Il profilo più caldo per il dopo Allegri, non è un mistero, porta a Thiago Motta. Con il tecnico del Bologna ci sarebbero stati già dei contatti importanti con cui intavolare l’operazione. Stando a quanto riferito da Fabio Caressa nel corso del suo ultimo intervento a Radio Deejay, però, un ribaltone al fotofinish non sarebbe affatto da escludere.

Juventus, Thiago Motta al posto di Allegri: “Non è convinto, resta in attesa del Psg”

Secondo quanto evidenziato da Caressa, infatti, Thiago Motta non sarebbe convinto di andare alla Juve. La priorità dell’allenatore del Bologna, infatti, potrebbe essere il Psg. A quel punto non sarebbe da escludere in ottica Juve un eventuale ritorno di fiamma per Antonio Conte per il quale, comunque, fino a questo momento non risultato contatti concreti. Di seguito le parole di Caressa:

“Mi risulta che Thiago Motta non sia convintissimo di andare alla Juventus e viceversa. Mi hanno detto che potrebbe essere in attesa del Psg nel caso in cui non confermassero Luis Enrique. Motta non è convintissimo di lasciare Bologna dove sta bene. Rifugio Juve su Conte? Antonio è più cercato dai tifosi che dalla società, mi sembra strano che nessuna squadra punti su di lui”.