Annuncio UFFICIALE prima di Roma-Juve: “Accordo con Chiesa”

Intervistato ai microfoni di DAZN, Cristiano Giuntoli è intervenuto per commentare il futuro di Federico Chiesa. Ecco quanto riferito

Al centro di molte voci di mercato, Federico Chiesa è uno dei nomi nel momento. Dopo gli spifferi avanzati qualche settimana fa, infatti, la Roma ha cominciato a monitorare con attenzione l’evolvere della situazione legata all’esterno offensivo bianconero.

Con un rinnovo con la Juventus ancora tutto da scrivere, Chiesa sta calamitando non poche attenzioni: in Italia, ma anche all’estero. Sebbene “Madama” continui a valutare il suo cartellino non meno di 40-45 milioni di euro, è chiaro che il futuro di Chiesa sarà strettamente collegato all’eventuale discorso rinnovo. Proprio il futuro dell’ex ala della Fiorentina è stato uno dei temi affrontati da Cristiano Giuntoli nel corso della consueta intervista ai microfoni di DAZN. Ecco quanto riferito dal football director della Juventus:

“Chiesa futuro della Juventus? Intanto è un grande presente. Andiamo d’accordo col ragazzo e col suo entourage, ma il futuro andrà deciso alla fine insieme. In questo momento ogni situazione andrà preso in esame alla fine. Siamo tutti concentrati sul raggiungere la Champions League”.