Calciomercato Roma, l’agente svela | Contatti con altri club

Nuovo retroscena di mercato in casa Roma. Ha rivelarlo ci ha pensato direttamente il procuratore di uno dei calciatori più amati nella rosa giallorossa.

Molte attenzioni riservate al calciomercato di gennaio in casa Roma. Tra le file giallorosse si aspetta una nuova rivoluzione, sulla falsa riga di quanto visto nella sessione estiva. Un nuovo campanello d’allarme risuona per Mourinho, dopo che l’agente di un calciatore amato ha ammesso di aver avuto diverse richieste.

Nuovo retroscena di mercato in casa Roma, campanello d’allarme per diversi tifosi. A lanciarlo ci ha pensato questo pomeriggio Davide Lucci, procuratore di Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro è reduce da un terribile infortunio rimediato in Nazionale. Tempi di recupero ancora da definire con certezza, come vi avevamo raccontato ieri. L’agente dell’esterno difensivo ha parlato ai microfoni Sky Sport, parlando della condizione del suo assistito e non solo.

Calciomercato Roma, l’agente ammette diversi contatti

Ecco le parole di Davide Lippi: “Ha fatto un’ultima visita giorni fa, il medico l’ha trovato bene ed è stato sbalordito dalla mole e dalla volontà di Leonardi di tornare in campo. Ad oggi non c’è una data precisa, speriamo torni il prima possibile. Talmente è stato importante l’infortunio subito, talmente è importante che torni meglio di prima, non sono 10 giorni in più o in meno che fanno la differenza”.

Sulle sirene di mercato: “Quando un atleta gioca come ha fatto Leonardo, è normale che susciti l’interesse di qualche club. Quali? Non è il momento, adesso è alla Roma ed è felice lì. Chiaramente si fanno chiacchierate e ci si confronta sul mercato con presidenti e dirigenti del mondo del calcio. Se ne sono state fatte anche per lui”.

La sola speranza dei tifosi giallorossi è di rivedere quanto prima in campo Spinazzola. Il ragazzo ha conquistato davvero tutti, le sue prestazioni mancano come il pane sulla fascia sinistra.