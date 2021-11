Calciomercato Roma, così è saltata la trattativa con la Juventus

Calciomercato Roma, l’annuncio relativo alla trattativa saltata con la Juventus fuga ogni tipo di dubbio: cosa è successo.

Roma e Juventus negli ultimi anni si sono spesso seduti attorno ad un tavolo, per intavolare diverse trattative: lo scambio Pellegrini-Spinazzola, ad esempio, non può passare inosservato, ma anche il possibile trasferimento di Edin Dzeko in bianconero merita una “menzione” speciale.

I rapporti tra i due club sono ottimi, al punto che non è escluso che i giallorossi e i bianconeri a stretto giro di posta non possano imbastire nuovi affari, dal momento che sia Allegri, che Mourinho, necessitano di rinforzi di sostanza per puntellare le rispettive rose, ed hanno molti calciatori dei quali farebbero volentieri a meno che potrebbero far gola sul mercato. Sebbene Allegri lo abbia incensato pubblicamente in questo primo scorcio di stagione, Daniele Rugani è stato utilizzato con il contagocce dal tecnico livornese, che lo ha impiegato nell’ultimo frangente di gara contro lo Zenit, a risultato ormai acquisito. Il difensore ex Empoli, ritornato alla base dopo il prestito prima al Rennes, e poi al Cagliari, ha il contratto in scadenza nel 2023, e la sensazione è che potrebbe fare nuovamente le valigie.

Calciomercato Roma, “accordo vicino con la Juventus”: rivelazione dell’agente

Intervenuto ai microfoni di CMIT IV, l’agente di Rugani, Davide Torchia, ha di fatto confermato le voci trapelate negli scorsi anni, che accostavano il suo assistito ai giallorossi. Ecco le sue parole: “Rugani è stato molto vicino alla Roma quando c’era Petrachi, con la Juve che lo avrebbe ceduto solo a fronte di un’offerta importante. La Roma ha poi avuto l’opportunità di prendere Smalling, che aveva il suo bagaglio d’esperienza: noi eravamo pronti per partire.” Conferme importanti, che la dicono lunga sulle reali possibilità di un addio di Rugani alla Juve, destinazione capitolina.