Calciomercato Roma, l’Inter brucia Mou | Colpo da 15 milioni

Calciomercato Roma, si complicano i piani di Tiago Pinto: il piano di Marotta per beffare i giallorossi a stretto giro di posta.

La finestra invernale di calciomercato si avvicina, e chiaramente Pinto è chiamato a soddisfare le richieste di José Mourinho sul mercato, con lo Special One che ha invocato innesti per migliorare una rosa che ha denotato qualche lacuna.

L’acquisto di un centrocampista e di un laterale destro, dunque, saranno le due direttrici lungo le quali i giallorossi orienteranno le proprie trattative a gennaio, e i nomi di certo non mancano. Quello che offre maggiori garanzie da un punto di vista benefit-cost è Denis Zakaria, sondato già in estate: il contratto del centrocampista elvetico scade nel 2022, e l’entourage del calciatore ha fatto capire al Borussia Mönchengladbach che non ci sono i presupposti per continuare; ragion per cui, c’è già la fila per accaparrarsi il roccioso e tecnico mediano classe ’96, autore di una stagione, la scorsa, che ne ha di fatto consacrato l’esplosione. Tuttavia, come accennato poc’anzi, la concorrenza non manca: la Juve ha effettuato qualche sondaggio, così come l’Arsenal e il Barcellona. Tuttavia, bisogna aggiungere anche una nuova pretendente, che “rischia” di far saltare il banco: è l’Inter, con Beppe Marotta che fiuta l’ennesimo colpo low cost.

Calciomercato Roma, intrigo Zakaria: il piano dell’Inter

Secondo quanto riportato da Interlive.it, l’intenzione di Marotta sarebbe quella di puntare con forza sui benefici arrecati dal Decreto Crescita, che comporta dei sostanziosi risparmi per quanto concerne l’ingaggio lordo, in virtù dei quali a Zakaria potrebbe essere offerto un contratto dalla durata di 5 anni, a circa tre milioni di euro netti a stagione. Un’offerta sicuramente da non trascurare, anche se la sensazione è che ci vorrà ancora del tempo per capire con esattezza quale possa essere il futuro del centrocampista salvezza, per il quale il rischio che si generi un’asta è sempre più concreto.