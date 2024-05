Mercato bloccato Inter: arriva l’annuncio UFFICIALE

Nel corso dell’incombente calciomercato estivo, la Serie A potrebbe perdere uno dei suoi interpreti più rinomati e attivi

Appassionati di calciomercato preparatevi, perché l’estate in arrivo sembrerebbe avere le carte in regola per mantenere viva l’attenzione di ogni tifoso del bel paese… O forse no? È indubbio che vi sia più di una tra le big italiane pronta a rivoluzionare il proprio undici titolare, ma, nelle scorse ore, è giunto la notizia di uno sviluppo a dir poco clamoroso, in grado di generare un poderoso terremoto nelle previsioni relative alla finestra di mercato estiva.

Parlando di formazioni prossime ad un profondo restyling interno, potremmo prendere ad esempio la Roma di Daniele De Rossi, ancora orfana di un direttore sportivo, ma pronta a lasciar partire svariati esponenti della rosa, a causa di contratti in scadenza, prestiti in bilico e plusvalenze obbligate da far risultare proprio entro l’estate.

Lo spazio di manovra dei capitolini, però, appare piuttosto angusto, per via della gran quantità di operazioni che le altre big nostrane dovranno confezionare tra poche settimane. Tuttavia, è da poco emerso un importante dettaglio, che potrebbe sparigliare le carte in regola e favorire esponenzialmente il mercato di alcune società.

Zhang non fornisce garanzie: l’Inter è bloccata

Il cavillo burocratico che rischia di innescare una vera e propria bomba per la prossima sessione di calciomercato è relativo, come prevedibile, al bilancio di una società in particolare, che, curiosamente, è anche quella che pochi giorni fa ha conquistato matematicamente lo scudetto.

L’Inter di mister Inzaghi, infatti, rischia di giungere alla prossima sessione di mercato con le mani legate (almeno per quanto concerne il mercato nazionale), a causa di un’incongruenza finanziaria dall’ostica risoluzione. Il potenziale blocco del mercato nerazzurro proviene dalla mancata copertura del saldo negativo da parte della proprietà Zhang, che avrebbe rifiutato di fornire garanzie attraverso fideiussioni e liquidità.

La camera di compensazione della Lega Serie A, come riportato da Tuttosport, parla chiaro e, di conseguenza, alcuni obiettivi cerchiati più volte nei taccuini nerazzurri potrebbero sfumare tra una norma e l’altra. Tra i tanti spicca senza dubbio il gioiello genoano Albert Gudmundsson. Il fuoriclasse islandese, nella mente di Peppe Marotta, sarebbe dovuto essere il degno sostituto del sogno Paulo Dybala, ma pare che il Genoa, vista il contesto sfavorevole, si troverebbe costretto ad accettare un prestito con diritto di riscatto ad alcune condizioni precise, per permettere all’Inter di aggirare i blocchi. Una complicazione che impedirebbe ai liguri di percepire immediatamente una generosa plusvalenza.

Adesso, bisognerà attendere per comprendere a piano i possibili sviluppi, ma Piero Ausilio – parlando proprio dell’affare Gudmundsson – è stato piuttosto chiaro durante la maratona TV dedicata alla vittoria dello scudetto: “Sapete benissimo la difficoltà di fare certe operazioni in Italia…”. Una prospettiva non particolarmente favorevole per il tecnico di Piacenza, al quale, dopo aver collaudato definitivamente una macchina composta da bel gioco e costanza, occorreva qualche accessario in più per tornare a sognare la Coppa dall grandi orecchie.