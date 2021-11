Calciomercato Roma, nuovo bomber per Mourinho | Mendes chiude lo scambio

Calciomercato Roma, l’arcinoto procuratore iberico potrebbe dare una grossa mano al mister capitolino nella prossima campagna acquisti di gennaio.

Il super entourage, tra i più famosi al mondo in quest’ambito, potrebbe avere una certa ingerenza nel mercato capitolino post natalizio. Abbiamo evidenziato numerose volte come, dopo Natale, il lavoro di Tiago Pinto si sarebbe dovuto distinguere per un operato celere quanto concreto.

In circa trenta giorni, l’ex Benfica dovrà infatti provare a piazzare i diversi giocatori scarsamente considerati da Mourinho, per usare un eufemismo, e cercare di acuire la qualità e il numero di elementi a disposizione del portoghese per poter affrontare al meglio lo spezzone centrale e finale del campionato.

Come la scorsa estate, la Roma si candida ad essere, dunque, una delle società più attive sul mercato. Ciò non significa, ed è bene sottolinearlo, che si opererà in modo poco razionale e venendo meno a quello che dal primo momento rappresenta il mantra della società e della nuova era Mourinho. Il rispetto ossia della situazione finanziaria del club, che di fatto impone un progetto di crescita che sia diacronico quanto sostenibile, evitando operazioni che potrebbero poi causare problematiche di non poco conto in futuro ai Friedkin.

Calciomercato Roma, Dany Mota può arrivare con un baratto: lo scenario

Non si attendano, dunque, nomi troppo altisonanti o profili utopistici. Si assisterà, invece, ad un mercato intelligente, che permetta allo Special One di poter fare maggiore affidamento su quelle seconde linee che al momento, fatta qualche piccola eccezione, sembra ignorare totalmente.

Si inserisce perfettamente in questo discorso Borja Mayoral, protagonista di una buona stagione sotto l’egida Fonseca che ha portato lui a siglare ben 17 centri, garantendo alla squadra, dopo diversi anni, una più che valida alternativa a Edin Dzeko. Lo spagnolo non piace però a Mourinho e ciò spiega il motivo per il quale a gennaio si cercherà un nuovo profilo che permetta ad Abraham di vantare una valida alternativa.

Tra i vari nomi, si segnala quello di Dany Mota, centravanti classe ’98 militante nel Monza. Il suo contratto è in scadenza il prossimo anno e, stando a quanto riferito dal portale SerieBNews.com, Jorge Mendes potrebbe favorire un suo approdo in Serie A già a gennaio. Si tratta di un profilo talentuoso e che potrebbe essere ben plasmato dalla saggezza dell’ex Tottenham. L’operazione potrebbe concludersi tramite uno scambio ex aequo, che permetterebbe a mister Stroppa di abbracciare un gioiellino giallorosso e alla Roma di trovare un nuovo rinforzo in attacco.

Nell’operazione potrebbe essere coinvolto almeno uno tra Afena, Zalewski e Reynolds, senza dimenticare gli altri giovani talenti del club capitolino, destinati a breve a divenire un importante chiave per le future mosse di Pinto e colleghi.