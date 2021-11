Domenica la Roma affronterà il Venezia in Serie A: la vittoria sarà di fondamentale importanza per mantenere il quarto posto in classifica e trascorrere in modo più tranquillo la sosta per le nazionali dopo gli ultimi risultati deludenti. Nel frattempo il general manager Tiago Pinto continua a lavorare sotto traccia per cercare di portare a gennaio quei rinforzi indispensabili secondo Mourinho per migliorare la rosa.

