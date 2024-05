Lupi in trappola: incubo penalizzazione, tutti in vendita

Lupi in trappola: a causa del fairpaly finanziario il club rischia una pesante penalizzazione, l’unico modo per evitarla è quello di vendere

Gli ultimi anni sono stati decisamente complicati dal punto di vista economico per diverse squadre europee. La Roma è senza dubbio una di esse, con la nuova proprietà che paga gli errori della gestione precedente, e soprattutto del mancato accesso in Champions League nelle ultime tre stagioni.

Gli introiti dovuti dall’accesso in Champions sono essenziali per una società come la Roma, soprattutto perché senza di essi si rischia di dover cedere i pezzi pregiati per non rischiare di andare incontro a sanzioni da parte della UEFA.

Anche in Premier League, dove i club hanno fatturati inimmaginabili le squadre cominciano a faticare, e sono cominciate ad arrivare le prime sanzioni, come nel caso dell’Everton, al quale inizialmente furono stati tolti addirittura 10 punti in classifica, ma attenzione, perché c’è un altro club che adesso rischia grosso.

Penalità in classifica, i lupi pronti a svendere

In Premier League ci sono diversi club che non stanno passando un momento idilliaco. Il Manchester City ad esempio, al quale vengono imputati ben 115 capi d’imputazione per il fairplay finanziario. Il processo ai Cityzens inizierà nell’autunno del 2024, e non è ancora chiaro cosa realmente rischi la proprietà.

Ma attenzione, perché il city non è l’unico club inglese a rischiare, tra i club in difficoltà ci sarebbero anche i Lupi del Wolverhampton. Secondo quanto riporta FootballInsider infatti anche i Wolves avrebbero problemi con il fairpay finanziario e la situazione potrebbe essere più grave del previsto.

La società sarebbe infatti costretta a svendere alcuni dei suoi gioielli in estate per non rischiare di andare incontro a pesanti sanzioni in classifica, come è già successo all’Everton, che nel corso di questa stagione si è vista togliere ben 10 punti dalla classifica, punti che sono stati poi però restituiti. I Lupi vogliono evitare a tutti i costi questo scenario, e sarebbero dunque pronti ad una serie di addii che andranno a sistemare il bilancio.