Roma, pareggio che cambia tutto | Conte il favorito

Nonostante i tifosi giallorossi continuano a sostenere la squadra rispondendo con le presenze, i risultati non convincono.

Due volte sotto e due volte mini rimonte. La Roma di José Mourinho non è andata oltre il 2-2 contro il Bodo/Glimt nella serata di ieri allo Stadio Olimpico, nella prima giornata di ritorno della UEFA Conference League.

Un pareggio amaro per i tifosi giallorossi, che a seguito del 6-1 dell’andata, si aspettavano una reazione ben diversa dalla Roma. Pur vero che bisogna aggiungere due rigori mancati alla compagine capitolina e tanta sfortuna in fase offensiva. La prestazione di qualche giocatore è sicuramente da rivedere, come quelle di Mkhitaryan, Abraham e Zaniolo, i peggiori in queste ultime partite.

Conference League, Roma scavalcata dal Tottenham

Domenica la Roma, però, dovrà cercare di continuare a mantenere la quarta posizione. Per farlo dovrà provare ad ottenere tre punti in casa del Venezia, in una trasferta complicata per vari motivi, tra i quali quelli di non aver avuto il tempo per preparare questa sfida, visto che l’orario sarà quello delle 12:30. Intanto, come riporta ‘AgiproNews’, il pareggio di ieri e il secondo posto in classifica nel girone, porta la Roma al secondo posto delle favorite alla vittoria finale della competizione europea. I giallorossi sono in lavagna a 10, rispetto ai 5,50 di qualche settimana fa.

Adesso è il Tottenham il grande favorito per il trionfo finale. La scossa è arrivata ieri sera nel debutto in panchina di Antonio Conte. I londinesi hanno vinto per 3-2 sul Vitesse, in una partita con non poche difficoltà. Domenica la compagine dell’ex tecnico dell’Inter se la vedrà nel derby contro l’Everton di Rafa Benitez. Gli Spurs ora sono quotati a 6,50.