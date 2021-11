Calciomercato Roma, colpaccio a zero: ha deciso di non accettare l’offerta di rinnovo contrattuale. Pronta una super sfida.

Nelle ultime apparizioni stagionali, la trequarti di Mou si è rivelata fondamentalmente dipendente dalle giocate di Pellegrini ed El Shaarawy, con il Faraone che anche contro il Bodo Glimt ha contribuito a togliere le castagne dal fuoco con un goal di pregevolissima fattura.

Mkhitaryan e Zaniolo, però, in questo scorcio di stagione stanno deludendo le aspettative: soprattutto l’armeno appare il lontano parente rispetto a quello ammirato la scorsa stagione, e il suo contratto in scadenza nel 2022 impone serie valutazioni. Ragion per cui, non desta particolari sorprese l’apprendere che Pinto stia cominciando a valutare diversi profili per la trequarti, possibilmente giovani, e dal costo relativamente contenuto. L’ultima pista, in ordine di tempo, è quella che porta a Fabio Carvalho, trequartista classe ‘2002 in forza al Fulham, che ha impressionato gli addetti ai lavori per qualità, tecnica e dribbling.

Calciomercato Roma, interesse per Carvalho | Sfida a Milan e Real

Stando a quanto riferito dal “The Sun“, il calciatore lusitano avrebbe rispedito al mittente l’offerta di rinnovo contrattuale presentata dal Fulham, esternando il suo desiderio di cambiare aria; accostato anche al Milan, come riportato da seriebnews.com anche la Roma potrebbe farci un pensierino, ingolosita dall’occasione low cost. Tuttavia, il lusitano piace e non poco anche al Real Madrid, che da tempo ha avviato una lunga ed inesorabile rivoluzione; ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane, quando il diretto interessato sarà inevitabilmente chiamato a prendere una decisione. I giallorossi, comunque, sono alla finestra.