Roma, il ritorno di Fonseca | Tifosi scatenati sui social

Roma, i tifosi prendono d’assalto i social: il “ritorno” di Paulo Fonseca. Ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Per la prima volta dall’inizio della stagione, l’Olimpico ha salutato l’uscita del campo della Roma tra i fischi: ai tifosi non è piaciuta la leggerezza con la quale la compagine di Mourinho ha subito le due reti per mano del non irresistibile Bodo Glimt, che chiaramente obbliga Pellegrini e compagni a centrare i tre punti nelle prossime due apparizioni in Conference League.

Come ammesso da José Mourinho nelle interviste post-gara, la squadra non vive un periodo di forma particolarmente smagliante, e a certificarlo sono i numeri, per certi aspetti impietosi: dopo le due sconfitte a stretto giro di posta contro Juventus e Bodo, è arrivato un pareggio contro il Napoli e la vittoria soffertissima sul campo del Cagliari, prima che il Milan espugnasse per la prima volta l’Olimpico. Un trend chiaramente involutivo, e la questione arbitri può essere assunta solo a parziale giustificazione, così come il rebus rinforzi tanto invocati da Mou; la squadra ha perso quella coesione difensiva che nelle prime uscite stagionali aveva garantito solidità e compattezza, e l’attacco spuntato non finalizza la grande mole di gioco proposta. C’è chi addirittura sui social “riabilita” Fonseca e il suo operato, affermando che i risultati dell’ex tecnico dello Shakhtar non fossero tanto diversi da quelli fatti registrare da Mou.

Roma, Fonseca “riabilitato” | Sui social è polemica

I social sono stati presi d’assalto, ed alcuni tifosi hanno provato ad instaurare un improvvido parallelismo: “Mou continua ad accampare alibi, la la Roma non ha un’idea di gioco, vive di iniziative individuali dietro ed è rimasta fragile. Ci fosse stato Fonseca in panchina oggi molti avrebbero invocato la forca“, oppure “Una volta era un vincente Mourinho. Ora non vince più e fa polemica continua, che tanto non porta a nulla. Tanto valeva che a Roma tenevano Fonseca“. E ancora: “Fonseca ha fatto dei miracoli con una squadra totta e demotivata e una società in fase di transizione.”

Al momento, va detto, si tratta di commenti sporadici, che non rispecchiano la maggior parte dell’opinione della torcida giallorossa, che chiaramente sarà influenzato dai futuri risultati che Mou riuscirà ad ottenere.