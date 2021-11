Calciomercato Roma, spunta il jolly | Mou lo segue da tempo

In vista del calciomercato invernale spunta un nome tutto nuovo tra i possibili obiettivi del general manager Tiago Pinto.

La vendetta che i romanisti si aspettavano non c’è stata. Anzi, a un certo punto della serata di ieri, lo spauracchio di un’altra sconfitta contro il Bodo Glimt è diventato concreto. Alla fine la Roma evita di precipitare perdendo la seconda partita consecutiva in Conference League: un 2-2 che non può soddisfare squadra e ambiente. E che evidenzia ancora una volta i limiti della rosa a disposizione di José Mourinho.

L’allenatore portoghese al termine della partita ha ammesso i troppi errori commessi dalla squadra, pur sottolineando come alla Roma manchino due rigori piuttosto netti. Un problema, quello delle direzioni arbitrali discutibili, che si aggiunge alle difficoltà fin qui incontrate da Mourinho. Nella serata di ieri si sono rivisti in campo anche due degli epurati dopo la gara d’andata: Villar e Mayoral.

Calciomercato Roma, sogno Real | Nome nuovo per gennaio

Il loro ingresso in campo, comunque, non pare minimamente destinato a modificare le loro sorti future: entrambi lasceranno con ogni probabilità la Roma, visto che non rientrano più nel progetto tecnico giallorosso. Durante il calciomercato invernale Tiago Pinto dovrà quindi cambiare volto alla squadra, garantendo a Mourinho quegli innesti che il tecnico portoghese chiede sin dalla conclusione della sessione estiva. In questo senso le ultime voci che arrivano dalla Spagna raccontano dell’interessamento della Roma per un altro giocatore del Real Madrid, dopo i sondaggi per Nacho e Ceballos.

Il nuovo obiettivo della dirigenza romanista sarebbe Lucas Vazquez. L’esterno non trova spazio nel piano tattico di Carlo Ancelotti e il club madrileno non si opporrebbe ad una sua partenza già a gennaio. Secondo todofichajes.com Mourinho ha grande stima del giocatore, tanto che già ai tempi del Tottenham lo contattò per cercare di portarlo a Londra. Vazquez, per caratteristiche, potrebbe agire come esterno alto nel 4-2-31 della Roma ma anche, all’occorrenza, come terzino destro ultra-offensivo. Un giocatore versatile, di qualità e dalla grande esperienza internazionale: l’identikit dei rinforzi chiesto da Mourinho.